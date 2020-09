05:06

Ferrari sieht P14 für Vettel als "Chance"

Bei Ferrari hat lediglich Leclerc mit dem fünften Startplatz eine gute Ausgangsposition für den Jubiläums-GP. Vettel wird nur von P14 starten. "Charles hat sich hier mit dem Auto von Anfang an viel wohler gefühlt. Es hat uns ein bisschen mehr Zeit gekostet, dass sich auch Sebastian halbwegs wohl damit fühlt. Er kommt langsam hin. Die Abstände sind sehr eng", erklärt Sportdirektor Laurent Mekies.



"Er ist halt am anderen Ende des Mittelfeldes. Für das Rennen müssen wir sehr aufgeschlossen sein, was mögliche Strategien und Reifen und so weiter angeht. Dann können wir die Startposition vielleicht auch zu einer Chance machen", so Mekies. Was er meint: Die Top 10 starten heute alle auf den weichen Reifen. Klingt danach, dass man Vettel auf einer alternativen Strategie ins Rennen schicken wird.