06:34

Es wird gesprintet!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Eigentlich sollte der Sprint in Brasilien heute im Mittelpunkt stehen - doch da haben uns Lewis Hamilton und Max Verstappen einen Strich durch die Rechnung gemacht! Beiden WM-Rivalen droht Ärger, weshalb wir unseren Ticker jetzt bereits (kurz nach 8:30 Uhr Ortszeit in Sao Paulo) starten, damit Du auch garantiert nichts verpasst!



Ruben Zimmermann begleitet Dich an dieser Stelle erneut durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden kannst Du wie gewohnt unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findest Du uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, und für Fragen steht Dir zudem unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Auf geht's!