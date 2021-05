04:45

Wolff über Hamilton-Vertrag: "Segel gesetzt"

Vor Saisonbeginn war lange nicht klar, ob Lewis Hamilton seinen Vertrag rechtzeitig unterschreiben wird. Als die Vertragsdauer dann bekannt wurde, wunderte sich viele: Der Brite hat nur bis Ende dieses Jahres verlängert. Gerüchte um seine Zukunft würden also lange nicht verstummen. In Portugal hat er dann am Donnerstag aber erklärt, dass er plane, auch nach dieser Saison noch weiterhin in der Formel 1 zu fahren.



Teamchef Toto Wolff meint darauf angesprochen: "Unsere Beziehung wird von Jahr zu Jahr stärker, und es ist an der Zeit, ihr einen kleinen Schubs zu geben und anzufangen zu sprechen, und das werden wir bald tun." Aktuell hätten Verhandlungen über die weitere Zukunft mit Hamilton noch nicht begonnen. Aber: "Im Moment sind die Segel gesetzt."