Kann Lewis Hamilton heute gewinnen?

Wegen seiner Motorenstrafe muss der Weltmeister heute von P10 starten. Aber Achtung: Gestern im Sprint holte er in 24 Runden satte 15 Position auf. Und heute werden sogar 71 Runden absolviert. "Ich glaube, dass Lewis mit der Fahrt heute bewiesen hat, dass er morgen um den Sieg mitfahren kann", sagte Toto Wolff bereits gestern angriffslustig.



Eine Hilfe könnte auch sein Teamkollege werden, der nachher von Pole startet. Helmut Marko warnt daher bei 'Sky': "Wir müssen an Bottas vorbeikommen, das ist klar. Weil sonst bestimmt der das Tempo und der wird so trödeln, dass der Hamilton noch mehr Chancen hat, ganz nach vorne zu kommen ..."



Dazu müsste der Finne natürlich den Start gewinnen. Aber das hat er gestern ja auch geschafft!