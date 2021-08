05:10

Servus!

Herzlich willkommen im Formel-1-Liveticker an diesem Rennsonntag! Der Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest steht heute auf dem Programm. Maria Reyer darf Dich herzlich begrüßen.



Was uns heute erwartet: Um 15 Uhr startet das Rennen mit den beiden Mercedes-Piloten in der ersten und den beiden Red-Bull-Piloten in der zweiten Startreihe. Gefahren werden 70 Runden auf dem 4,8 Kilometer langen Kurs.



Bei Fragen oder Anregungen kannst Du uns gerne via Kontaktformular oder auf Twitter mit dem Hashtag "FragMST" schreiben. Los geht's!