04:37

Was dürfen wir 2021 von Ferrari erwarten?

"Wir werden uns in dieser Saison nicht allzu lange mit dem 2021er-Auto beschäftigen", hat Teamchef Mattia Binotto Ende Februar erklärt. Die Scuderia wird ihren Fokus sehr rasch auf das neue Reglement, das 2022 eingeführt wird, richten. Denn das Traditionsteam geht nach einer desaströsen Vorsaison nicht als Favorit in das neue Jahr.



"Das Auto für 2022 stellt eine so große Veränderung dar, dass wir erst einmal Designs und Projekte dafür entwickeln müssen. Das wird unsere Hauptaufgabe sein", weiß Binotto. Gleichzeitig hofft er natürlich auf einen möglichst starken Saisonauftakt in diesem Jahr. "Wir haben unsere Entwicklungstoken für das Heck des Fahrzeugs eingesetzt und glauben, unser neues Auto ist besser als das Vorjahresmodell." Vor allem der Power-Nachteil soll behoben sein.