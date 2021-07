05:00

Surer über Räikkönen: "Zeit ist abgelaufen"

Gleich zu Beginn die gute Nachricht: Wir haben ein neues Video für Dich! Christian Nimmervoll hat mit Marc Surer den Fahrermarkt der Formel 1 analysiert. Die beiden haben natürlich über die Situation Bottas vs. Russell bei Mercedes gesprochen. Außerdem gingen sie der Frage nach, ob die Zeit von Kimi Räikkönen in der Königsklasse abgelaufen ist?



Denn nach dem unglücklichen Unfall des "Iceman" mit Kumpel Sebastian Vettel in der letzten Rennrunde am Sonntag in Österreich brach eine Diskussion über das Alter des Weltmeisters von 2007 aus. Sollte es gar eine Altersgrenze für Fahrer geben? Ist Räikkönen noch schnell genug? Oder hat er seinen Zenit eigentlich schon längst überschritten?



Surer meint: "Die Zeit ist abgelaufen für Kimi. Wir mögen ihn alle. Er hat immer noch eine der größten Fangemeinden. Aber die Zeit ist halt einfach abgelaufen." Der Finne sei einfach zu alt, dadurch verliere er an Speed. "Das Talent hat er nicht verloren. Aber die puren Reflexe, die verlierst du einfach mit kommendem Alter. Das ist etwas, was man nicht wegdiskutieren kann."