Mercedes bestätigt: Brasilien-Heckflügel war kaputt

Toto Wolff hat verraten, dass ein Defekt für die Disqualifikation von Lewis Hamilton in Brasilien verantwortlich war. "Wir haben den Heckflügel zurück. Und wie erwartet war er kaputt. Er ist im Qualifying kaputtgegangen", erklärt der Österreicher und ergänzt: "Wir haben herausgefunden, dass sich im Qualifying zwei Schrauben gelockert hatten."



Aus diesem Grund habe der Flügel den DRS-Test auf der rechten Seite anschließend nicht mehr bestanden. Wolff erklärt, dass das im Hinblick auf die Rundenzeit womöglich sogar ein Nachteil gewesen sei. Aber letztendlich habe man das Thema jetzt abgehakt. "Wir waren in der Lage, es noch herumzureißen", erinnert er an Hamiltons späteren Sieg.