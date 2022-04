Formel-1-Liveticker: Mercedes gibt Fahrzeugkonzept nicht auf

Mercedes hält an Konzept fest

Ist das Mercedes-Konzept gescheitert? Der W13 hatte vor Saisonbeginn für viel Aufsehen mit seinem Konzept mit den fehlenden Seitenkästen gesorgt. Doch sportlich läuft es für Mercedes nicht wie gewünscht. In Imola kam erstmals seit zehn Jahren kein Mercedes in die Top 10 des Qualifyings. Lewis Hamilton wurde im Rennen nur 13.



Trotzdem hält man bei den Silberpfeilen weiter an seinem Konzept fest. Toto Wolff sagt, hätte man einen Weg gesehen, bei dem man mehr Potenzial freisetzen kann, dann hätte man das schon vor fünf Monaten getan. "Wir glauben, dass dies die Entwicklungsrichtung ist, die wir einschlagen müssen", so der Motorsportchef.



Bevor man die Entscheidung treffen könnte, das aktuelle Projekt komplett abzubrechen und von vorne zu beginnen, müsse man erst einmal die Wissenschaft dahinter verstehen und wissen, warum das Konzept nicht funktioniert hat.



"Nur dann kann man wirklich sagen: Okay, Schluss mit den Verlusten und auf nächstes Jahr umstellen. Wenn man versteht, wo man sich geirrt hat. Und das tun wir im Moment einfach nicht. Noch nicht."