01:46

Das Qualifying in der Videoanalyse!

"Enemy-Building": So macht Toto Wolff seine Mitarbeiter scharf! Am Ende eines langen Qualifyingsamstags hat Toto Wolff verraten, wie er seine Mitarbeiter für das WM-Duell mit Red Bull heiß macht. Chefredakteur Christian Nimmervoll erklärt anhand der Minisektoren in Barcelona außerdem, wie Verstappen beinahe doch auf Poleposition gefahren wäre und wie gut Sebastian Vettel im ersten Drittel seiner entscheidenden Runde unterwegs war.



Um folgende Themen geht es außerdem:

- Ferrari: Sorgen vor dem Rennen

- Alpine: Wäre mehr gegangen?

- Schumacher stellt auf 4:0

- Strafe für "Rüpel-Russe" Masepin

- AlphaTauri & McLaren

- Vettel: Was ist da schiefgelaufen?

- Verstappen: Beinahe statt Hamilton auf Pole!

- Psychotrick: So baut Wolff Feinde auf!

Toto Wolff hat verraten, wie er sein Team für das Duell mit Red Bull heiß macht. Das übrigens zwischen Hamilton und Verstappen enger kaum sein könnte.