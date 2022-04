Formel-1-Liveticker: Red Bull mit dem alten Mercedes-Problem?

Red Bull mit dem alten Mercedes-Problem?

Die neuen Regeln haben bisher überzeugt und uns in den ersten beiden Rennen der Saison spannendes Racing gebracht. Dennoch scheint es auch an der Spitze noch Dinge zu geben, die noch nicht so gut laufen.



"Ich denke, dass man als Verfolger einfach etwas früher die Reifen aufmacht, und das ist da draußen nicht so toll. Denn sobald ich das Gefühl hatte, saubere Luft zu haben, veränderte sich die Balance des Autos ein wenig. Ja, wir werden uns das ansehen, aber es gibt natürlich noch einige Dinge, die wir in den Griff bekommen müssen, weil das Auto noch sehr neu ist."



Wir erinnern uns: Auch der einst übermächtige Mercedes lief am besten, wenn er allen anderen davonfahren konnte, geriet allerdings in Probleme, wenn er in den Verkehr kam.