02:20

Brundle: Kann so oder so ausgehen

Nach Mexiko sah es noch ganz anders aus. Da hatte Verstappen dominiert und galt anschließend als Favorit - vor allem mit Hamiltons ganzen Strafen in Brasilien. Doch der Brite schlug beeindruckend zurück. Sky-Experte Martin Brundle fühlt sich an viele Jahre zuvor erinnert. Auch dort war der WM-Kampf lange offen, bevor Hamilton nach der Sommerpause aufdrehte und davonzog.



"Und jetzt macht er das Gleiche noch einmal, nur etwas später", sagt er. "Und Mercedes hat das Gleiche wie Lewis gemacht. Und plötzlich fragt man sich, ob er mit dem Momentum jetzt nicht Favorit ist."



Doch Brundle warnt: "Es braucht nur einen kleinen Stolpersteinh, etwa Zuverlässigkeit oder Kontakt oder einen Reifenschaden, was auch immer, dann kann Max am nächsten Wochenende den Titel holen. Wird er vermutlich nicht tun, aber er könnte. Und auf dieses Auf und Ab der Saison wird Red Bull hoffen."