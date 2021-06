03:12

Über #LetzteNacht

Dein Einstieg in den Formel-1-Montag ist natürlich #LetzteNacht. Unter diesem Hashtag haben Christian Nimmervoll und ich unsere traditionellen Montagskolumnen verfasst, auch dieses Mal wieder zu den großen Siegern und den großen Verlierern in Baku.



Wer es geworden ist? Hier findest Du es heraus:



Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat

Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat



Und lass Christian und mich gerne wissen, was Du von unseren Texten hältst. Wir diskutieren gerne - natürlich auch heute Abend ab 19 Uhr, und zwar LIVE auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de!