02:10

Morgen!

Guten Morgen! Wir befinden uns weiter in den Nachwehen des spannenden US-Grand-Prix in Austin, den es weiter auszuwerten gilt. Wir haben noch einige Themen, die es zu bereden gilt - auch im hinblick auf Mexiko.



Das macht für dich heute an dieser Stelle Norman Fischer, der dich recht herzlich im Ticker begrüßt. Du hast Fragen oder Anmerkungen? Dann nutze das Kontaktformular oder den Hashtag #FragMST auf Twitter.