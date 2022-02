AlphaTauri wirft sich in Schale: AT03 so erfolgreich wie sein Vorgänger?

Mit einem Launch der etwas anderen Art hat AlphaTauri am Montagmittag seinen Boliden für die neue Formel-1-Saison 2022, den AT03, der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Rennstall verband bei seinem digitalen Launch die virtuelle und die echte Welt und natürlich wieder den Rennsport mit der gleichnamigen Modelinie von Red Bull.

Nachdem man vor zwei Jahren eine echte Modeschau abgehalten hatte, kombinierte man diesmal ein 3D-Rendering des Rennwagens und seiner Umgebung mit realen Aufnahmen der AlphaTauri-Laufstegshow der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion.

Nach Haas gab es also erneut kein echtes Auto zu sehen, das soll physisch erst bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona in der kommenden Woche in den Händen von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda sein Debüt geben.

Optisch ist der Bolide erneut in den bekannten Farben Blau und Weiß gehalten, die im Vergleich zum Vorgänger aber in einer leicht überarbeiteten Lackierung erstrahlen. Ansonsten sind in den Renderings noch nicht die großen Details zu erkennen. Auffällig ist aber vor allem der Seitenkasten, der unter den Einlässen ziemlich stark abfällt.

Sportlich will AlphaTauri auf seiner erfolgreichsten Formel-1-Saison aufbauen, als man nie erreichte 142 Punkte einfahren konnte und Platz sechs in der Konstrukteurs-WM belegte. "Wir hoffen, dass unser Paket sehr stark sein wird und an unseren Erfolg aus dem vergangenen Jahr anknüpft", sagt Teamchef Franz Tost.

Konstanz auf Fahrerseite

Dafür setzt man weiter auf das Fahrerduo Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Gasly geht als klarer Teamleader in seine mittlerweile fünfte komplette Saison, Tsunoda in seine zweite.

"In diesem Jahr gibt es eine große Veränderung am Auto, denn aufgrund des neuen Reglements sind Aussehen und Design völlig anders, sodass das Team auf einem neuen Blatt Papier starten musste", freut sich Gasly auf die neue Herausforderung und ist gespannt, welcher Schritt seinem Team gelungen ist.

"Wir werden die wahre Leistung des AT03 erst kennen, wenn wir ihn bei den Vorsaisontests in Barcelona auf die Strecke bringen, aber bis jetzt sieht er großartig aus und ich freue mich sehr auf den Start der neuen Saison", so der Franzose, dem im Vorjahr ein Podestplatz gelungen war.

Gasly galt mit dem neunten Gesamtrang als einer der sportlichen Gewinner der Vorsaison, Teamkollege Tsunoda muss sich hingegen steigern. Der Japaner stand nach einem starken Debüt hoch im Kurs, zeigte anschließend aber immer wieder schwankende Leistungen.

"Das Auto sieht wirklich toll aus", sagt Tsunoda über den AT03. "Natürlich haben wir das echte Auto noch nicht auf der Strecke gesehen, aber die neue Form und das Design sind wirklich cool, und ich denke, die Lackierung passt sehr gut dazu."

Auch AlphaTauri weiter mit Honda-Motoren

Wie Schwesterteam Red Bull kann AlphaTauri auch 2022 weiter auf die Motoren von Honda setzen. Die Japaner hatten sich zwar offiziell am Ende der Vorsaison aus der Formel 1 verabschiedet, produzieren aber weiterhin die Triebwerke in der heimischen Fabrik.

Ursprünglich wollte man Red Bull nur übergangsweise helfen, doch jüngst wurde bekannt, dass sich Honda noch bis 2025 um die Motoren kümmern wird. Logos des Herstellers sind nicht mehr auf dem Auto, dafür die der Rennsportabteilung HRC (Honda Racing Corporation).

Mit Bildmaterial von AlphaTauri.