Ferrari: Überwachung der Budgetgrenze war nie wichtiger als jetzt

Während sich die Formel-1-Teams auf einen Entwicklungskampf gefasst machen, um ihre aktuellen Autos für 2022 zu verbessern, müssen sie ihre Ausgaben sorgfältig abwägen, um im Budgetrahmen von 140 Millionen Dollar zu bleiben.

Dabei werden sich einige Mannschaften der Tatsache stellen müssen, dass sie aufgrund des Limits nicht in der Lage sein werden, alle gewünschten Upgrades zu bringen. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass sie versuchen werden, die finanziellen Bestimmungen zu umgehen, um mehr Entwicklungsarbeit zu finanzieren.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto beharrt deshalb darauf, dass die Formel 1 garantieren muss, dass niemand die Budgetobergrenze sprengen kann, da sich das in dieser Saison als entscheidend für den Kampf um die Weltmeisterschaft erweisen könnte.

Weniger Budget erfordert strategischeres Vorgehen

"Die Budgetobergrenze wird das Entwicklungstempo beeinflussen", sagt der Italiener. "Ich denke, das ist ein Schlüsselelement und meine Sorge ist, dass wir sicherstellen müssen, dass wir die richtige Kontrolle darüber haben, weil es, sagen wir mal, ein Game Changer im Kampf um Entwicklungen sein kann."

Auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagte vor dem jüngsten Rennwochenende, dass die Teams bei ihren Plänen für Upgrades viel strategischer vorgehen müssen.

"Ich denke, dass so ziemlich jedes Team in diesem Jahr ziemlich nah am Limit ist", sprach der Brite die verschärfte Budgetobergrenze an. "Das ist sehr aggressiv, also muss man sehr strategisch vorgehen, wenn man seine Mittel für Entwicklungen einsetzt."

"Ich denke, anstatt einfach nur so schnell wie möglich zu fahren und so viel Leistung wie möglich aus dem Auto herauszuholen, muss man viel selektiver sein bei der Auswahl, basierend auf den Kosten. Das steigert die Effizienz", so Horner.

FIA nimmt ihre Kontrollfunktion besonders ernst

"Heute reicht es nicht mehr aus, nur die technische Seite zu kontrollieren", weiß Domenicali, "sondern es ist auch eine strenge Finanzkontrolle erforderlich, und aus diesem Grund rüstet sich die FIA, um in dieser Rolle noch widerstandsfähiger zu sein."

"Der zweite Punkt bezieht sich auf einige Variablen, die zum Zeitpunkt der Einführung der Finanzregeln schwer vorhersehbar waren. Die Inflation entwickelt sich in eine ungeahnte Richtung, und auch die Transportkosten sind in den vergangenen Wochen in einer schwer vorhersehbaren Weise gestiegen", betont der Formel-1-CEO.

"Es wird Diskussionen geben, um die richtigen Lösungen zu finden, aber im Mittelpunkt steht immer der Grundsatz, dass wir allen die gleichen Möglichkeiten garantieren."

