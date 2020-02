Toto Wolff sicher: Hybrid ist die Zukunft

Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sind Hybridmotoren die Zukunft im Straßenverkehr - und in der Formel 1. Aktuell gibt es in der Königsklasse Diskussionen darüber, was auf die derzeitigen V6-Hybridmotoren folgen soll. Eine Antwort gibt es darauf aber nicht.

Politik und Autohersteller machen verstärkt Werbung für rein elektrische Autos, doch diese Nische ist durch die Formel E besetzt. Und Wolff glaubt ohnehin nicht, dass Elektroautos die Zukunft gehört. Er glaubt einer Vorhersage des Daimler-Konzerns, nach der auch 2030 noch zahlreiche Hybrid-Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden.

Ohnehin hält der Österreicher diese Motoren für ideal: "Aus meiner persönlichen Sicht ist Hybrid eine gute Lösung. In urbanen Bereichen kann man elektrisch fahren, und wenn man zum Flughafen fährt, dann vermeidet man, dass einem der Saft ausgeht, weil man einen normalen Motor hat", sagt er. "Das ist für mich die Zukunft."

Außerdem sieht er keinen Grund, an den aktuellen Aggregaten der Formel 1 zu zweifeln, die "die effizientesten Motoren der Welt" sind, wie er sagt. "Die thermale Effizienz beträgt mehr als 50 Prozent - so einen Motor gibt es nicht noch einmal."

Doch damit nicht genug: Die Formel 1 will die Biokomponenten schrittweise erhöhen und soll in Zukunft etwa auf E-Fuels setzen. Die Teams helfen bei der Forschung und helfen damit auch der Straßenwagenindustrie. "Und wir wollen dabei helfen, die Motoren noch effizienter zu machen", so Wolff.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG F1.