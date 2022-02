David Beckmann aus Iserlohn neuer Formel-E-Ersatzfahrer bei Andretti

David Beckmann stand nach der Formel-2-Teilzeitsaison 2021 mit Charouz erst einmal ohne Cockpit da, aber jetzt hat der 21-Jährige eine neue Herausforderung gefunden. Der Iserlohner wird beim US-Rennstall Andretti in der Formel E als Test- sowie Ersatzfahrer agieren und eng mit dem Team an der Entwicklung des Formel-E-Autos schrauben. Ob er jedoch ein Formel-E-Rennen bestreiten wird, steht noch in den Sternen.

Zu seinen Aufgaben gehört auch, am Set-up der Elektrorenner der Formel E zu feilen, so die Informationen von 'Auto Bild motorsport'. Dafür wird Beckmann ein virtuelles Abbild des Gen2-Boliden mit 340 Pferdestärken im Simulator steuern und zusammen mit dem Team abstimmen. Sollte einer der beiden Stammpiloten - Jake Dennis und Oliver Askew - ausfallen, wird Beckmann einspringen.

"Die Formel E bietet eine faszinierende Kombination aus spektakulären Rennen, technischen Innovationen und Lösungen für eine nachhaltige Zukunft", sagt Beckmann. "Letzteres sticht für mich persönlich ganz besonders hervor, da meine Familie schon seit Jahrzehnten im Bereich der Windkraft und erneuerbaren Energien aktiv ist."

Andretti startet in der Saison 2021 wieder als Privatteam in der Formel E Foto: Motorsport Images

Beckmann gilt mit seinen 21 Jahren als vielversprechendes Formeltalent aus Deutschland. Der Rennfahrer aus Nordrhein-Westfalen stand in seiner Karriere sechsmal auf dem Formel-3-Podium und hat zwei Rennen in der Nachwuchsserie gewonnen. Vergangenes Jahr startete er für Charouz bei fünf Events in der Formel 2 und landete gleich beim ersten Rennen in Bahrain mit Platz drei auf dem Podest.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.