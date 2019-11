Trotz WRC-Absage: Formel E soll in Santiago de Chile fahren

Das am 18. Januar geplante Rennen der Formel E in Santiago de Chile soll wie geplant stattfinden, obwohl der Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft in dem Land am Donnerstag abgesagt worden war. Nach Informationen von 'Motorsport-Total.com' wurden die Teams am Freitag darüber informiert, dass das dritte Rennen der Formel-E-Saison 2019/20 wie vorgesehen in dem südamerikanischen Land ausgetragen wird.

Chile in Chile kam es in jüngster Zeit zu gewalttätigen Ausschreitungen, bei denen bisher über 20 Menschen getötet wurden. Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Vor diesem Hintergrund, und wegen einer am selben Wochenende geplanten Volksabstimmung, wurde die Mitte April 2020 geplante Rallye Chile am Donnerstag abgesagt.

Im Gegensatz zum Lauf der Rallye-WM, der vom Staat finanziell unterstützt wird, handelt es sich beim Formel-E-Lauf aber um eine Veranstaltung, die von privaten Organisatoren finanziert wird. Daher gebe es keinen Anlass, aus Gründen der Staatsräson auf die Austragung zu verzichten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.