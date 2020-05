IMSA-Kalender 2020 nochmals geändert: Zweimal Daytona und Sebring

Zum erneuten Mal ist der Kalender der IMSA SportsCar Championship 2020 über den Haufen geworfen worden. Die Rennstrecken in Daytona und Sebring haben ein zweites Rennen über die übliche Renndistanz von 2 Stunden und 40 Minuten erhalten. Sie markieren den Auftakt im Juli. Das kanadische Rennen auf der Mosport-Rennstrecke wurde dafür gestrichen.

Der "Return to Racing Plan" (auf Deutsch etwa: Renn-Wiederaufnahme-Plan) sieht den Auftakt am 4. Juli 2020 in Daytona, gefolgt von Sebring am 17. und 18. Juli. Die 6 Stunden von Watkins Glen werden auf den 4. Oktober geschoben und liegen damit nur noch zwei Wochen vor dem Petit Le Mans.

Eine weitere Verschiebung betrifft das Lime-Rock-Rennen, an dem nur die GT-Klassen teilnehmen. Es rückt vom Sommer in den Herbst. Am 31. Oktober ist es die vorletzte Saisonstation vor den 12 Stunden von Sebring, die in diesem Jahr den Saisonabschluss bilden.

Alle weiteren Termine bleiben unangetastet, dennoch hat sich das Gesicht des Kalenders noch einmal ordentlich verändert. Drei der vier Rennen zur Subwertung "Nordamerikanischer Langstreckencup" (NAEC) finden binnen sechs Wochen statt.

IMSA-Termine 2020

NAEC = Nordamerikanischer Langstreckencup

23.-26. Januar: 24 Stunden von Daytona (NAEC; DPi, LMP2, GTLM, GTD)

3.-4. Juli: Daytona (DPi, GTLM, GTD)

17.-18. Juli: Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

31. Juli - 2. August: Elkhart Lake (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

21.-23. August: Virginia Raceway (GTLM, GTD)

4.-6. September: Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

25.-27. September: Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD)

2.-4. Oktober: 6 Stunden von Watkins Glen (NAEC; DPi, LMP2, GTLM, GTD)

14.-17. Oktober: Petit Le Mans (NAEC; DPi, LMP2, GTLM, GTD)

30.-31. Oktober: Lime Rock Park (GTLM, GTD)

11.-14. November: 12 Stunden von Sebring (NAEC; DPi, LMP2, GTLM, GTD)

