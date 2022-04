MotoGP-Liveticker Austin: Die Warm-ups zum 500. Grand Prix

Besonderes Jubliäum

An diesem Wochenende feiert die Motorrad-WM ihren 500. Grand Prix, seit die Dorna Schirmherr ist. Sie übernahm 1992 die kommerziellen Rechte an der Rennserie, die seitdem 30 komplette Saisons durchlief, in 23 Ländern und auf 45 verschiedenen Strecken gastierte.



55 Fahrer aus zwölf verschiedenen Ländern haben mindestens eine Weltmeisterschaft gewonnen. Der Ende 2021 zurückgetretene Valentino Rossi führt die Liste mit neun Titel an, dicht gefolgt von Marc Marquez mit acht.



Casey Stoner und Valentino Rossi sind die einzigen beiden Fahrer, die in dieser Ära Titel in der Königsklasse mit zwei verschiedenen Werken gewonnen haben.