02:41

Auf ein Neues!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres MotoGP-Livetickers. Das vierte Rennwochenende der Saison 2021 steht an - und vor uns liegt ein volles Programm. Denn neben den drei WM-Klassen ist in Jerez zum ersten Mal in diesem Jahr auch die MotoE im Rahmenprogramm unterwegs.



Los geht es an diesem Freitag wie immer mit den ersten Freien Trainings aller Klassen am Vormittag. Wir begleiten alle Sessions live für Dich mit.



Der Zeitplan für Freitag:

1. Freies Training

09:00-09:40 Uhr: Moto3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP

10:55-11:35 Uhr: Moto2

11:50-12:20 Uhr: MotoE



2. Freies Training

13:15-13:55 Uhr: Moto3

14:10-14:55 Uhr: MotoGP

15:10-15:50 Uhr: Moto2

16:50-17:20 Uhr: MotoE