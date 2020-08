03:03

Moto3 FT1: Pawi fehlt

Khairul Idham Pawi wird an diesem Wochenende nicht fahren. Schon vergangenes Wochenende mühte er sich mit einem gebrochenen Finger an den Trainingstagen. Am Sonntag verzichtete Pawi auf das Rennen.



Die restlichen Moto3-Fahrer beginnen bei Sonnenschein und blauem Himmel das erste Training.