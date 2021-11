02:50

Buenos dias!

Auf geht's in den letzten Qualifying-Tag des Jahres! Nach den gemischten Verhältnissen gestern - am Vormittag nass, am Nachmittag trocken -, hoffen wir, dass sich der Wettergott heute ein Herz fasst, damit wir ein paar spannende Zeitenjagden sehen.



Bevor es in den Qualifyings zur Sache geht, stehen aber die dritten Freien Trainings auf dem Programm. Dort entscheidet sich, wer den direkten Q2-Einzug schafft. Wir begleiten jede Session in unserem MotoGP-Liveticker, hier verpasst Du also nichts.



Der Zeitplan für Samstag:

3. Freies Training

09:00-09:40 Uhr: Moto3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP

10:55-11:35 Uhr: Moto2



Qualifying

12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2