Verletzung beim Training: MotoGP-Pilot Franco Morbidelli fällt für Assen aus

Das Petronas-Yamaha-Team muss für das unmittelbar bevorstehende MotoGP-Wochenende auf dem TT Circuit in Assen in den Niederlanden auf Franco Morbidelli verzichten. Wie das Team am Dienstagabend mitteilt, hat sich der 26-jährige Italiener im Verlauf des Tages beim Training am linken Knie verletzt.

"Die Verletzung hat zur Folge, dass Franco am kommenden Wochenende nicht zur Verfügung steht. Er wird medizinisch untersucht, um das im Sinne der Genesung beste Vorgehen zu ermitteln", heißt es seitens des Teams.

Ob Morbidelli am Assen-Wochenende durch einen anderen Fahrer ersetzt wird, oder aber ob sich das Petronas-Team ganz auf Valentino Rossi konzentriert, lässt man in der Mitteilung vom Dienstagabend noch offen. Yamahas offizieller Test- und Ersatzfahrer ist Cal Crutchlow, der theoretisch zum Einsatz kommen könnte.

In Reihen der vier Yamaha-Stammfahrer im MotoGP-Feld 2021 ist Morbidelli der einzige, der keine aktuelle Maschine fährt. Stattdessen müht er sich mit einer von der Basis her zwei Jahre alten M1 ab, die lediglich über ein paar wenige technische Upgrades verfügt.

Nach den ersten acht Rennen der Saison liegt Morbidelli in der MotoGP-Gesamtwertung 2021 knapp außerhalb der Top 10. Sein bisher bestes Saisonergebnis ist P3 beim Grand Prix von Spanien in Jerez. In der vergangenen Saison wurde Morbidelli mit drei Siegen Vizeweltmeister hinter Suzuki-Pilot Joan Mir.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.