Vinales über Quartararo: "Versuchen, uns nicht zu sehr ablenken zu lassen."

Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales hat den Trainingstag in Sepang (Malaysia) auf der vierten Position beendet. Am Freitag verlor der Spanier 0,642 Sekunden auf Markenkollege Fabio Quartararo. Yamaha gibt in Sepang den Ton an. Alle vier M1-Piloten schafften den Sprung in die Top 5.

Auch beim Topspeed mischte Yamaha ordentlich mit. "Ich war ziemlich überrascht. Wie verloren nur fünf oder sechs km/h", wundert sich Vinales, der von den Fabelzeiten erstaunt ist: "Alles ist möglich. Es ist sehr wichtig, eine 1:58er-Zeit zu fahren. Ich denke, niedrige 1:59er-Zeiten reichen nur für Platz acht oder neun."

Fotostrecke Liste Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 3 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 3 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 3 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

Beim Thema Fahrstil möchte sich der WM-Vierte nicht vom Kurs abbringen lassen. "Seit fünf oder sechs Rennen gehe ich sehr konsequent zu Werke und hole bei jedem Rennen und in jedem Training das Maximum heraus. Ich fahre das Motorrad so, wie ich denke, dass es optimal ist. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und versuchen, uns auf unserem Weg nicht zu sehr ablenken zu lassen", kommentiert er mit Blick auf Quartararos Vorstellungen.

Vinales möchte sich verbessern, indem er weniger Daten vergleicht. "Wir konzentrieren uns mehr auf unsere Arbeit", betont er. Die Yamaha-Entwicklung stuft er als positiv ein. Besonders bei der Traktion konnte Yamaha den Rückstand reduzieren.

Marc Marquez spricht sogar davon, dass die Yamaha bei der Traktion führend ist. "Wir haben uns in dem Bereich verbessert, vor allem bei der Elektronik. Schwer zu sagen, er wird es besser beurteilen können, weil er mich verfolgt hat. Wenn ich auf eine Yamaha auflaufe, dann habe ich das Gefühl, dass es ziemlich ähnlich ist. Ich kann also nicht beurteilen, ob wir mehr Traktion haben oder nicht", so Vinales.

Mit Bildmaterial von LAT.