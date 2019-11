Elektronische Überwachung der Track-Limits in Mexiko

Die Rennkommissare beim Grand Prix von Mexiko nutzen die Hilfe eines elektronischen Überwachungssystems in Kurve 11, um die Track-Limits zu überwachen. Das System kam bereits in Spa-Francorchamps in Belgien in der berühmten Raidillon zum Einsatz, um die Fahrer innerhalb der Streckenbegrenzung zu halten.

Die Kurve 11 in Mexiko ist eine schnelle Linkskurve am Ende der Esses. Anschließend geht es dann auf die Gegengerade, wo eine DRS-Zone eingerichtet ist. Fahrer, die dort weit rauskommen, könnte durch den Schwung einen Geschwindigkeitsvorteil bekommen, weshalb die Track-Limits an dieser Stelle streng eingehalten werden müssen.

Der Automobil-Weltverband (FIA) hat klargestellt, dass jeder Fahrer, der komplett von der Strecke abkommt, seine Zeit gestrichen bekommt. Sollte ein Pilot dreimal die Strecke verlassen, gibt es die schwarz-weiße Verwarnungsflagge.

Masi äußert sich

Renndirektor Michael Masi stellt in einer Mitteilung klar: "Wenn ein Fahrer im Training oder Rennen in Kurve 11 den rot-weißen Randstein komplett überfährt und keinen Kontakt mehr mit dem Randstein hat, bekommt seine Zeit gestrichen."

"Beim dritten Vergehen im Rennen wird es die schwarz-weiße Flagge geben. Jedes weitere Schneiden wird dann an die Rennkommissare weitergegeben. Bei jedem Vergehen werden die Teams durch das offiziellen Nachrichtensystem informiert."

Jedoch stellt Masi klar, dass nicht jeder Fahrer automatisch bestraft wird und jeder Fall individuell angeschaut wird. Außerdem erinnert der Rennleiter an die Track-Limits-Regeln, die früher von Charlie Whiting eingeführt wurden.

Whiting-Regeln weiter in Kraft

In dessen Statement heißt es: "Kurven 1,2 und 3: Jeder Fahrer, der links vorbeifährt, über die gelben Randsteine auf der linken Seite zwischen den Kurven 1 und 2 oder links vom Poller im Scheitelpunkt von Kurve 2 fährt, muss am Ende der gelben Randsteine auf seiner rechten Seite zwischen den Kurven 2 und 3 zurück auf die Strecke fahren."

Auch in Kurve 8 gibt es Restriktionen: "Jeder Fahrer, der neben den rot-weißen Randsteinen am Scheitelpunkt von Kurve 8 fährt, muss rechts von den gelben Kerbs bleiben, die bis zum Ende von Kurve 8 parallel zur Strecke verlaufen."

In Kurve 11 herrschen folgende Regeln: "Jeder Fahrer, der neben den rot-weißen Randsteinen im Scheitelpunkt von Kurve 11 fährt, muss neben den zwei Polystyrol-Blöcken und komplett neben den gelben Randsteinen parallel zur Strecke am Ende der Kurve bleiben und darf erst dann zurück auf die Strecke fahren."

Außerdem muss der Fahrer sichergehen, dass er erst dann wieder auf die Strecke fährt, wenn es sicher ist und er sich keinen Vorteil verschafft.

