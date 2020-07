Formel 1 Österreich 2020: Erster Unfall des Jahres durch Latifi

Lewis Hamilton hat auch im dritten Freien Training zum Formel-1-Auftakt 2020 in Spielberg in Österreich (hier im Liveticker verfolgen!) die Bestzeit erzielt. Der WM-Titelverteidiger umrundete den Red-Bull-Ring in 1:04.130 Minuten und blieb damit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen.

Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel klassierte sich dieses Mal in den Top 10, allerdings erneut mit großem Rückstand auf Spitzenreiter Hamilton und hinter seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc. Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!

Etwa zur Hälfte der Einheit wurden erstmals in diesem Jahr rote Flaggen gezeigt: Williams-Fahrer Nicholas Latifi - er gibt in Spielberg sein Formel-1-Debüt - war ausgangs Kurve 1 verunfallt. Sein Auto war ausgebrochen und mehrfach in die Reifenstapel eingeschlagen.

Latifi scheint den Unfall unverletzt überstanden zu haben. Er sei "okay", sagte er direkt nach dem Einschlag per Funk. Und er entschuldigte sich sofort bei seinem Team. Anschließend brachte ihn das Medical Car zurück ins Fahrerlager.

Bereits im Freitagstraining waren diverse Fahrer in Kurve 1 von der Strecke abgekommen, darunter Max Verstappen und Daniil Kwjat - allerdings ohne Einschläge.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.