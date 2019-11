Hamilton lobt Rookie Albon: "Ich hoffe, Red Bull ist gut zu ihm!"

Alexander Albon steht derzeit in der Formel 1 unter besonderer Beobachtung. Der Brite mit thailändischen Wurzeln fährt aktuell um den Verbleib bei Red Bull. Nach dem Grand Prix von Mexiko, in dem er zwischenzeitlich auf Podiumskurs lag, kam ein prominenter Fürsprecher hinzu: Lewis Hamilton. Der Brite konnte sich auch einen Seitenhieb auf Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko nicht verkneifen.

"Ich erinnere mich nicht an viel. Er ist ein paar Runden vor mir gefahren und dann wohl in die Box abgebogen", schilderte Hamilton die Geschehnisse in Mexiko nach dem Rennen. Albon lag zwischenzeitlich auf dem dritten Rang vor ihm, bevor eine Zweistoppstrategie seine Podiumsträume zunichte machte. Dem Briten ist dennoch etwas aufgefallen.

"Er ist sehr gut gefahren und hat nicht wirklich Fehler gemacht." Er kann sich in die Lage des Rookies versetzen und versteht, wie schwierig es sein muss, gegen einen Weltmeister anzutreten und um ein Podium zu kämpfen. Der Brite zeigte sich nach dem Rennen beeindruckt, von Albons Talent und Persönlichkeit - "seine ganze Lebensgeschichte ist sehr interessant".

In den ersten 15 Rennrunden blieb Albon vor Hamilton Foto: LAT

Der 23-Jährige hatte sich Anfang 2019 zurück in den Red-Bull-Kader gekämpft und kam unverhofft zum Einsatz im Topteam, als Pierre Gasly nach der Sommerpause degradiert wurde. "Es war echt cool, ihm hinterherzufahren und ihn einfach für eine Sekunde zu beobachten", meinte Hamilton später.

Er prophezeite dem Briten eine "erfolgreiche Zukunft" und hoffte, dass Red Bull ihn auch weiterhin tatkräftig unterstützen werde. "Das ist sehr wichtig, weil sie oft Fahrer sehr schnell rausschmeißen", konnte sich der Mercedes-Fahrer einen Seitenhieb auf Helmut Marko nicht verkneifen.

Hamilton hoffte, dass das Topteam mit Albon geduldiger ist, auch wenn er nicht immer sein volles Potenzial abrufen sollte. "Ich hoffe, sie sind gut zu ihm!" In Austin darauf angesprochen, zeigt sich der Neuling hoch erfreut. "Es ist sehr schön, dass von jemandem zu hören, zu dem man aufschaut."

Es fühle sich total verrückt an, das zu hören, nachdem was in den vergangenen Monaten passiert ist, muss der Brite zugeben. "Ja, es ist sehr nett von ihm, das zu sagen. Ich muss aber auch noch ein paar andere Leute beeindrucken. Aber sicher ist das sehr cool."

