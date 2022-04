Ocon: Neuer Unterboden bei Fernando Alonso funktioniert sehr gut

Für Alpine verlief das Wochenende in Imola bislang nicht nach Maß. Zwar konnte Fernando Alonso im Qualifying Platz fünf holen, im Sprint fiel der Spanier allerdings bis auf Platz neun zurück und holte keine Punkte. Esteban Ocon geht das Rennen am Sonntag sogar nur von Rang 16 an. Doch dass Alpine gegenüber Saudi-Arabien und Australien an Pace eingebüßt hat, glaubt der Franzose nicht.

Im Gegenteil: Alonso hat in Imola einen neuen Unterboden am Auto, der laut Ocon "bislang sehr gut performt". Das zeige sich auch in den Daten - und natürlich auch an Alonsos fünftem Platz im Qualifying.

Ocon hat das Upgrade hingegen noch nicht. "Ich bin etwas im Hintertreffen, aber wir haben auch unterschiedliche Autos, von daher war das zu erwarten."

Hinzu kommt, dass Ocon am Freitag durch ein Getriebeproblem in Q1 hängenblieb und dadurch eine deutlich schlechtere Ausgangsposition hatte. "Von Platz 19 würde es leider immer ein schwieriges Rennen werden, aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht", so der Alpine-Pilot.

"Wir hatten einen ordentlichen Start und haben uns aus dem Chaos herausgehalten. Uns fehlte etwas Topspeed, um Lance [Stroll] am Ende angreifen zu können, aber es war eng", sagt er und spricht sogar von möglichen Punkten. "Wir wissen nie, was passieren kann. Ich hoffe auf ein gutes Rennen, und je mehr Chaos es gibt, desto besser für uns."

