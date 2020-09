MotoE-Führung verloren: Aegerter wütend nach Aktion von Marcon

Bei Dominique Aegerter herrschte nach den beiden MotoE-Rennen in Misano Jubel und Ärger. Der Schweizer konnte den Lauf am Samstag gewinnen und damit seine Weltcup-Führung ausbauen. Am Sonntag fuhr ihm zu Beginn der zweiten Runde Tommaso Marcon ans Hinterrad.

Beide stürzten. Aegerter konnte am Ende des Feldes weiterfahren. Als 16. sammelte der Fahrer vom deutschen IntactGP-Team aber keinen Punkt. Somit verlor er die Weltcup-Führung an Matteo Ferrari. Aegerters Rückstand beträgt vier Zähler.

"Ich bin sehr wütend und enttäuscht, da ich absolut nichts dafürkonnte", ärgert er sich über die Aktion von Marcon. "Nachdem ich wieder super gestartet bin und gleich die Führung übernommen hatte, ist es natürlich doppelt ärgerlich, ohne Punkte heimfahren zu müssen, nur weil dich ein anderer Fahrer abschießt."

"Zum Glück ist nichts passiert. Auch das Motorrad hat nichts abbekommen. Ich konnte also mein Rennen fortsetzen. Leider hat es etwas Zeit gekostet, dieses schwere Ding aufzuheben. Im ersten Moment hatte ich leicht darauf gehofft, dass die rote Flagge rauskommt."

"Das hätte mir eine zweite Chance gegeben. Aber es war ehrlich gesagt gar nicht notwendig, da die Streckenposten schnell gearbeitet haben. In den verbliebenen sechs Runden kann man in dieser Kategorie einfach nicht viel aufholen, wenn man einmal kurz im Kiesbett liegt."

"Schade und es tut mir sehr leid für mein Team, da ich ready gewesen wäre, wieder um den Sieg zu kämpfen. Ich habe mich sofort super wohl mit dem Motorrad gefühlt. Ein Zwischenfall wie dieser kommt im Rennsport immer wieder vor. Heute hat es mich getroffen."

"Trotzdem ist es immer blöd, wenn dich ein anderer Fahrer wegen einer so dummen Aktion runterfährt. In Le Mans haben wir aber noch zwei Möglichkeiten diesen Rückschlag aufzuholen. In der Cup-Wertung ist noch nichts verloren."

Marcon erhielt für diese Aktion eine Strafe. Beim nächsten Rennen wird der Italiener in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt. Für die MotoE stehen in dieser Saison noch zwei Rennen in Le Mans (10. und 11. Oktober) auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von IntactGP.