MotoGP Warm-up USA: Maverick Vinales vor Enea Bastianini Schnellster

Maverick Vinales war im Aufwärmtraining für den Grand Prix der USA 2022 der Schnellste. Der Aprilia-Fahrer wurde auf dem Circuit of The Americas in Texas mit 2:03.647 Minuten gestoppt. Die 20 Minuten zeigten ein bunt gemischtes Feld.

Am Vormittag war es bewölkt und windiger als an den Trainingstagen. Deswegen setzten alle Fahrer auf den weichen Vorderreifen, obwohl im Rennen wahrscheinlich alle die harte Variante nehmen werden. Hinten rückte der Großteil mit weich aus. Das wird auch die Rennwahl sein.

Marc Marquez wartete zu Beginn in der Honda-Box und fuhr erst nach acht Minuten hinaus. Der siebenmalige Austin-Sieger war auch im Spitzenfeld dabei, aber nicht ganz vorne. Aprilia hat sich zwar nicht für die Top 10 qualifiziert, aber die Rennpace ist vielversprechend.

Argentinien-Sieger Aleix Espargaro belegte Rang fünf. Die zweitschnellste Zeit fuhr Enea Bastianini (Gresini-Honda). Samstagabend wurde "La Bestia" von vielen Fahrern als Geheimfavorit genannt, weil seine Rennpace in FT4 sehr stark wirkte.

Bester Honda-Fahrer war Takaaki Nakagami (LCR) als Dritter, und Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia untermauerte als Vierter, dass mit ihm im Rennen zu rechnen sein wird. Beide Suzuki-Fahrer schafften es in die Top 10. Joan Mir wurde Sechster und Alex Rins Neunter.

Marc Marquez hatte schließlich vier Zehntelsekunden Rückstand und war auf Platz acht zu finden. Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha), der in der Startaufstellung hinter dem Ducati-Quintett Sechster ist, fuhr auf Platz zehn. Sein Rückstand belief sich auf eine halbe Sekunde.

KTM war auch im Warm-up nicht in Schlagdistanz zu den Top 10. Brad Binder gelang eine Steigerung, denn sein Rückstand betrug nur 0,6 Sekunden. Aber das bedeutete Rang 15. Wenn es am Nachmittag etwas wärmer wird, werden die Turning-Probleme der KTM größer.

Technische Probleme gab es wieder bei Yamaha. Franco Morbidelli konnte lediglich zwei Runden fahren. Drei Minuten vor Ablauf der Zeit stürzte Rookie Raul Fernandez (Tech-3-KTM) in Kurve 12. Nur er und Zarco fuhren mit dem Medium-Hinterreifen.

Das MotoGP-Rennen über 20 Runden wird am Sonntag um 20:00 Uhr MESZ gestartet.

Mit Bildmaterial von GPFever.de.