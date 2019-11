Vorschau NASCAR-Finale 2019: "Die 'Big Three' mit dem Neuen"

Denny Hamlin, Kevin Harvick, Martin Truex Jr. oder Kyle Busch: Wer setzt sich am Sonntag auf dem Homestead-Miami Speedway die sprichwörtliche Krone auf und wird Champion der Monster Energy NASCAR Cup Series 2019?

Gleich in mehrfacher Hinsicht läuft es bei der diesjährigen Besetzung der "Championship 4" der höchsten NASCAR-Liga auf eine Konstellation 3:1 hinaus: Drei Ex-Champions gegen einen, der noch nie Champion war. Dreimal Joe Gibbs Racing gegen einmal Stewart/Haas Racing. Dreimal Toyota gegen einmal Ford.

Am traditionellen Medientag - wie 2018 auch diesmal wieder im Edition-Hotel in Miami Beach - äußern sich die vier finalen Titelanwärter zur Ausgangslage. Der Modus für das Finale ist der seit 2014 bekannte: Derjenige der vier Titelkandidaten, der in Homestead am weitesten vorn ins Ziel kommt, ist Champion. Bonuspunkte für die ersten beiden Rennsegmente (Stages) gibt es beim Finalrennen nicht.

Die "Big Three" Kyle Busch, Kevin Harvick und Martin Truex Jr. als direkte Kontrahenten in einem vierköpfigen Finale? Das kennt man doch, oder? Richtig, denn schon 2015, 2017 und 2018 trafen diese drei NASCAR-Größen beim finalen Schlagabtausch aufeinander.

2015 gesellte sich Jeff Gordon als vierter Finalteilnehmer dazu. 2017 war es Brad Keselowski. 2018 war es Joey Logano. Und Logano hat es tatsächlich geschafft, die "Big Three" zu bezwingen. Schließlich war er es, der sich vor einem Jahr am Homestead-Sonntag zum NASCAR Cup-Champion 2018 krönte.

Historie: Alle Finalteilnehmer der NASCAR-Topliga seit 2014 zum Durchblättern:

Fotostrecke Liste 2014: Denny Hamlin, Ryan Newman, Joey Logano, Kevin Harvick 1 / 25 Foto: : NASCAR Media 1. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Chevrolet): Champion mit P1 im Rennen 2 / 25 Foto: : Eric Gilbert 2. Ryan Newman (Childress-Chevrolet): P2 im Rennen 3 / 25 Foto: : Eric Gilbert 3. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): P7 im Rennen 4 / 25 Foto: : Eric Gilbert 4. Joey Logano (Penske-Ford): P16 im Rennen 5 / 25 Foto: : Eric Gilbert 2015: Jeff Gordon, Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Kyle Busch 6 / 25 Foto: : Eric Gilbert 1. Kyle Busch (Gibbs-Toyota): Champion mit P1 im Rennen 7 / 25 Foto: : NASCAR Media 2. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Chevrolet): P2 im Rennen 8 / 25 Foto: : Eric Gilbert 3. Jeff Gordon (Hendrick-Chevrolet): P6 im Rennen 9 / 25 Foto: : Eric Gilbert 4. Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Chevrolet): P12 im Rennen 10 / 25 Foto: : Eric Gilbert 2016: Joey Logano, Jimmie Johnson, Carl Edwards, Kyle Busch 11 / 25 Foto: : NASCAR Media 1. Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet): Champion mit P1 im Rennen 12 / 25 Foto: : NASCAR Media 2. Joey Logano (Penkse-Ford): P4 im Rennen 13 / 25 Foto: : Rainier Ehrhardt 3. Kyle Busch (Gibbs-Toyota): P6 im Rennen 14 / 25 Foto: : Britta Eggert 4. Carl Edwards (Gibbs-Toyota): Crash im Rennen 15 / 25 Foto: : Rainier Ehrhardt 2017: Brad Keselowski, Martin Truex Jr., Kyle Busch, Kevin Harvick 16 / 25 Foto: : NASCAR Media 1. Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota): Champion mit P1 im Rennen 17 / 25 Foto: : Logan Whitton / Motorsport Images 2. Kyle Busch (Gibbs-Toyota): P2 im Rennen 18 / 25 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 3. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford): P4 im Rennen 19 / 25 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 4. Brad Keselowski (Penske-Ford): P7 im Rennen 20 / 25 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 2018: Joey Logano, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Kevin Harvick 21 / 25 Foto: : NASCAR Media 1. Joey Logano (Penske-Ford): Champion mit P1 im Rennen 22 / 25 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images 2. Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota): P2 im Rennen 23 / 25 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 3. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford): P3 im Rennen 24 / 25 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images 4. Kyle Busch (Gibbs-Toyota): P4 im Rennen 25 / 25 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images

In diesem Jahr ist Denny Hamlin der vierte Finalteilnehmer neben den "Big Three" Kyle Busch, Kevin Harvick und Martin Truex Jr. Und wenngleich Hamlin als einziger im Kreis der diesjährigen "Championship 4" noch keinen Titel auf dem Konto hat, so ist er alles andere als der Underdog.

Hamlins Anzahl an Saisonsiegen 2019 wird vor dem Finale nur von Truex Jr. übertroffen. Und auch in den neun bisherigen Playoff-Rennen hat einzig sein seit Saisonbeginn neuer Gibbs-Teamkollege öfter gewonnen als Hamlin selbst.

Hinsichtlich der Rennsiege auf dem Homestead-Miami Speedway liegt Hamlin sogar vorn, obwohl er noch keinen Titel auf dem Konto hat. Seine beiden Siege stammen aus den Jahren 2009 und 2013 und somit aus der Zeit, als es das Format mit vier punktgleich antretenden Finalteilnehmern noch nicht gab.

Unter eben diesem Format steht Kyle Busch nun zum fünften Mal hintereinander im Finale. Für Harvick ist es ebenfalls die fünfte Finalteilnahme unter diesem Modus, aber nicht in Folge. Für Truex Jr. ist es die vierte Teilnahme am finalen Vierkampf, für Hamlin ist es die zweite nach der Erstauflage im Jahr 2014.

Die vier stärksten Fahrer im Finale

Apropos Erstauflage: Will sich Hamlin am Sonntag erstmals in seiner Karriere zum NASCAR-Champion krönen, braucht er dazu voraussichtlich den dritten Homestead-Sieg seiner Karriere. Seine drei Konkurrenten holten ihren Titel in den Jahren 2014 (Harvick), 2015 (Busch) und 2017 (Truex Jr.) jeweils mit dem Homestead-Sieg.

Nur einmal unter dem aktuellen Format war der Sieg beim Finale nicht zwingend für den Titel notwendig. 2016 hätte Jimmie Johnson auch ein zweiter oder dritter Platz gereicht, weil der zweitbeste Titelkandidat damals "nur" auf P4 ins Ziel kam. Am Ende hat Johnson das Rennen trotzdem gewonnen und den siebten Titel seiner Karriere somit ganz standesgemäß eingefahren.

Von den bisher 35 Rennen der Saison 2019 wurden in Summe 21 von den vier Finalteilnehmern gewonnen. Dabei hat es jeder einzelne dieser Viergruppe auf mindestens vier Saisonsiege gebracht. Die "Championship 4"-Besetzung ist also beileibe nicht durch glückliche Umstände "ausgewürfelt" worden.

Dies wird insbesondere daran deutlich, dass die vier Finalteilnehmer exakt diejenigen vier Piloten sind, die schon am Ende der Regular-Season auf den ersten vier Plätzen der Setzliste für die Playoffs zu finden waren.

Nachfolgend ein detaillierter Überblick der vier Finalteilnehmer 2019: Ihre aktuellen Aussagen vom Medientag im Edition-Hotel in Miami Beach, ihre jeweiligen Statistiken und alle ihre Auto-Designs aus dem bisherigen Saisonverlauf, ihre jeweilige Homstead-Historie sowie der Direktvergleich ihrer Statistiken.

Denny Hamlin

Denny Hamlin: "Ich denke, es hat sich mittlerweile überall herumgesprochen, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe. Wenn man sich aber vor Augen führt, wie oft es die anderen drei, die hier sitzen, ins Finale geschafft haben, dann ist es doch das, was man sich wünscht. Ich will die Besten schlagen und das sind nun mal sie."

Denny Hamlins Saison 2019

Pole-Positions: 3

Siege: 6

Stage-Siege: 6

Top-5-Ergebnisse: 19

Top-10-Ergebnisse: 23

Führungsrunden: 920

Ausfälle: 1

Bestes Ergebnis in den Playoffs: 1. (Kansas City, Phoenix)

Fotos: Denny Hamlin in der Saison 2019

Denny Hamlins Paint-Schemes 2019 zum Durchblättern:

Fotostrecke Liste FedEx Express 1 / 6 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Daytona I, Fontana, Talladega I, Chicago, Loudon, Indianapolis, Dover II, Homestead FedEx Ground 2 / 6 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Atlanta, Martinsville I, Richmond I, Charlotte I, Sonoma, Pocono II, Las Vegas II, Talladega II, Phoenix II FedEx Office 3 / 6 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Las Vegas I, Fort Worth I, Dover I, Pocono I, Daytona II, Brooklyn II, Richmond II, Kansas City II, Fort Worth II FedEx Freight 4 / 6 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Phoenix I, Bristol I, Kansas City I, Brooklyn I, Sparta, Bristol II, Charlotte Roval, Martinsville I FedEx Cares 5 / 6 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Watkins Glen FedEx 1991 Throwback 6 / 6 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Darlington

Denny Hamlins Homestead-Historie

Starts: 14

Pole-Positions: 3

Siege: 2 (2009, 2013)

Top-5-Ergebnisse: 4

Top-10-Ergebnisse: 9

Führungsrunden: 254

Ausfälle: 0

"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2019): 2

Bestes "Championship 4"-Resultat: 3. (2014)

Kevin Harvick

Kevin Harvick: "Ich glaube, wir alle tun das jetzt lange genug um zu wissen, dass wir alle für unser jeweiliges Team gewinnen wollen. Gleichzeitig gibt es aber auch jede Menge Respekt für die anderen, die hier sitzen. Ich bin diesmal der einzige Ford-Fahrer und natürlich will ich gewinnen. Es wird wie immer auf die letzten Runden im Rennen hinauslaufen. Gibt es einen späten Restart? Funktioniert dein Auto auch dann noch, wenn die Sonne weg ist? Wir werden es sehen."

Kevin Harvicks Saison 2019

Pole-Positions: 6

Siege: 4

Stage-Siege: 6

Top-5-Ergebnisse: 14

Top-10-Ergebnisse: 25

Führungsrunden: 912

Ausfälle: 3

Bestes Ergebnis in den Playoffs: 1. (Fort Worth)

Fotos: Kevin Harvick in der Saison 2019

Kevin Harvicks Paint-Schemes 2019 zum Durchblättern:

Fotostrecke Liste Busch Beer Car2Can 1 / 15 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images Daytona I Busch Beer 2 / 15 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images Atlanta, Kansas City I, Watkins Glen, Bristol II Jimmy John's 3 / 15 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Las Vegas I, Phoenix I, Fontana, Dover I, Chicago, Daytona II, Charlotte Roval Mobil 1 4 / 15 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Martinsville I, Richmond I, Charlotte I, Sonoma, Brooklyn II, Indianapolis, Las Vegas II, Richmond II, Phoenix II Mobil 1 / O'Reilly Auto Parts 5 / 15 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Fort Worth I Hunt Brothers Pizza 6 / 15 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Bristol I, Sparta, Martinsville II Busch Beer Flannel 7 / 15 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Talladega I Busch Light Father's Day 8 / 15 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images Pocono I Busch Light 9 / 15 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Brooklyn I, Talladega II, Homestead Busch Beer / National Forest Foundation 10 / 15 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Loudon Busch Beer Gen X 11 / 15 Foto: : Krysten Harrelson / NKP / Motorsport Images Pocono II Busch Beer / Big Buck Hunter 12 / 15 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images Darlington Busch Beer All Harvick 13 / 15 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Dover II Jimmy John's 3 Dollar Little John 14 / 15 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Kansas City II Busch Beer / Ducks Unlimited 15 / 15 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Fort Worth II

Kevin Harvicks Homestead-Historie

Starts: 18

Pole-Positions: 1 (2016)

Siege: 1 (2014)

Top-5-Ergebnisse: 10

Top-10-Ergebnisse: 16

Führungsrunden: 373

Ausfälle: 0

"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2019): 5

Bestes "Championship 4"-Resultat: 1. (2014)

Martin Truex Jr.

Martin Truex Jr.: "Wir haben in dieser Saison hart, aber immer mit Respekt gegeneinander gekämpft. Und ich gehe davon aus, dass das auch an diesem Wochenende so sein wird. Ich treffe hier auf zwei Teamkollegen. Da fällt es natürlich schwer, Geheimnisse voreinander zu bewahren. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist. Die Teams sind heutzutage zu viel imstande."

Martin Truex Jr.'s Saison 2019

Pole-Positions: 0

Siege: 7

Stage-Siege: 8

Top-5-Ergebnisse: 14

Top-10-Ergebnisse: 23

Führungsrunden: 1.268

Ausfälle: 2

Bestes Ergebnis in den Playoffs: 1. (Las Vegas, Richmond, Martinsville)

Fotos: Martin Truex Jr. in der Saison 2019

Martin Truex Jr.'s Paint-Schemes 2019 zum Durchblättern:

Fotostrecke Liste Bass Pro Shops 1 / 6 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images Daytona I, Atlanta, Las Vegas I, Phoenix I, Fontana, Fort Worth I, Talladega I, Pocono I, Sonoma, Chicago, Pocono II, Watkins Glen, Bristol II, Las Vegas II, Richmond II, Charlotte Roval, Dover II, Talladega II, Kansas City II, Fort Worth II, Phoenix II, Homestead SiriusXM 2 / 6 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images Martinsville I, Dover I, Loudon Auto-Owners Insurance 3 / 6 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Bristol I, Richmond I, Kansas City I, Brooklyn I, Sparta, Indianapolis, Martinsville II Bass Pro Shops / USO 4 / 6 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Charlotte I, Daytona II Auto-Owners Insurance / Truex 500th Start 5 / 6 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Brooklyn II Bass Pro Shops '04 & '05 Busch Champ 6 / 6 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images Darlington

Martin Truex Jr.'s Homestead-Historie

Starts: 14

Pole-Positions: 0

Siege: 1 (2017)

Top-5-Ergebnisse: 5

Top-10-Ergebnisse: 9

Führungsrunden: 209

Ausfälle: 2

"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2019): 4

Bestes "Championship 4"-Resultat: 1. (2017)

Kyle Busch

Kyle Busch: "Das sind in diesem Jahr die 'Big Three' mit dem Neuen. Der Wettbewerb beginnt mit dem ersten Training auf der Strecke. Ehrlich gesagt geht es aber schon vorher los. Logano kam voriges Jahr mit einem höllisch schnellen Auto aus dem Transporter und führte uns dann am gesamten Wochenende vor. Das zeigt, wie wichtig die Vorbereitung durch das gesamte Team ist."

Kyle Buschs Saison 2019

Pole-Positions: 1

Siege: 4

Stage-Siege: 11

Top-5-Ergebnisse: 16

Top-10-Ergebnisse: 26

Führungsrunden: 1.462

Ausfälle: 2

Bestes Ergebnis in den Playoffs: 2.

Fotos: Kyle Busch in der Saison 2019

Kyle Buschs Paint-Schemes 2019 zum Durchblättern:

Fotostrecke Liste M&M's Chocolate Bar 1 / 12 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images Daytona I, Las Vegas I, Martinsville I, Talladega I Snickers Creamy 2 / 12 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Atlanta Skittles 3 / 12 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Phoenix I, Bristol I, Pocono II Interstate Batteries 4 / 12 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Fontana, Fort Worth I, Daytona II, Loudon, Brooklyn II, Dover II M&M's 5 / 12 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Richmond I, Sparta, Bristol II, Fort Worth II, Phoenix II, Homestead Pedigree 6 / 12 Dover I M&M's Red Nose Day 7 / 12 Foto: : Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images Kansas City I M&M's Red White & Blue 8 / 12 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Charlotte I M&M's Hazelnut 9 / 12 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Pocono I, Brooklyn I, Sonoma, Watkins Glen, Indianapolis, Las Vegas I, Richmond I, Charlotte Roval, Talladega II Skittles Red White & Blue 10 / 12 Foto: : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Chicago Snickers 1990 Throwback 11 / 12 Foto: : John Harrelson / Motorsport Images Darlington M&M's Halloween 12 / 12 Foto: : Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Kansas City II, Martinsville II

Kyle Buschs Homestead-Historie

Starts: 14

Pole-Positions: 0

Siege: 1 (2015)

Top-5-Ergebnisse: 4

Top-10-Ergebnisse: 7

Führungsrunden: 343

Ausfälle: 2

"Championship 4"-Teilnahmen (inklusive 2019): 5

Bestes "Championship 4"-Resultat: 1. (2015)

Direktvergleich der "Championship 4"

Die Saison 2019 der vier Finalteilnehmer

Fahrer Auto Siege Stage- Siege Top 5s Top 10s Führungs- runden Ausfälle Denny Hamlin Gibbs- Toyota 6 6 19 23 920 1 Kevin Harvick Stewart/Haas- Ford 4 6 14 25 912 3 Martin Truex Jr. Gibbs- Toyota 7 8 14 23 1.268 2 Kyle Busch Gibbs- Toyota 4 11 16 26 1.462 2

Die Homestead-Historie der vier Finalteilnehmer

Fahrer Starts Siege Top 5s Top 10s Führungs- runden Ausfälle Denny Hamlin 14 2 4 9 254 0 Kevin Harvick 18 1 10 16 373 0 Martin Truex Jr. 14 1 5 9 209 2 Kyle Busch 14 1 4 7 343 2

Die Karrieren der vier Finalteilnehmer

Fahrer Alter Debüt Starts Siege Top 5s Top 10s Führungs- runden Ausfälle Titel Denny Hamlin 38 Kansas City 2005 505 37 161 258 10.143 42 0 Kevin Harvick 43 Rockingham 2001 681 49 205 361 13.993 38 1 Martin Truex Jr. 39 Atlanta 2004 512 26 101 204 8.803 59 1 Kyle Busch 34 Las Vegas 2004 533 55 199 295 17.312 55 1

Historie: Alle NASCAR Cup-Champions der Playoff-Ära zum Durchblättern:

Fotostrecke Liste 2004: Kurt Busch (Roush-Ford) 1 / 30 Foto: : Autostock 2004: Kurt Busch (Roush-Ford) 2 / 30 Foto: : Kurt Dahlstrom Kurt Busch (hier mit Ehefrau Eva) gewinnt 2004 im Chase (damalige Bezeichnung für die Playoffs) ein Rennen (Loudon) und macht sich damit zum ersten NASCAR-Champion, der seinen Titel im Playoff-Format gewinnt. 2005: Tony Stewart (Gibbs-Chevrolet) 3 / 30 Foto: : Getty Images 2005: Tony Stewart (Gibbs-Chevrolet) 4 / 30 Foto: : Kurt Dahlstrom Tony Stewart bleibt im Chase 2005 sieglos, holt sich dank seiner Konstanz aber den zweiten NASCAR-Titel seiner Karriere und seinen ersten nach Einführung des Playoff-Formats. 2006: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 5 / 30 Foto: : General Motors 2006: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 30 Foto: : General Motors Jimmie Johnson (hier mit Teambesitzer Rick Hendrick und Crewchief Chad Knaus) gewinnt im Chase 2006 ein Rennen (Martinsville) und feiert seinen ersten NASCAR-Titel. 2007: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 7 / 30 Foto: : Kurt Dahlstrom 2007: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 8 / 30 Foto: : Kurt Dahlstrom Im Chase 2007 gewinnt Jimmie Johnson (hier mit Ehefrau Chandra) vier Rennen (Martinsville, Atlanta, Fort Worth, Phoenix) und fährt damit seinen zweiten Titel ein. 2008: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 9 / 30 Foto: : Motorsport.com / ASP Inc. 2008: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 10 / 30 Foto: : Motorsport.com / ASP Inc. Jimmie Johnson gewinnt im Chase 2008 drei Rennen (Kansas City, Martinsville, Phoenix): Titel Nummer drei für den Kalifornier. 2009: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 11 / 30 Foto: : Getty Images 2009: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 12 / 30 Foto: : Motorsport.com / ASP Inc. Im Chase 2009 gewinnt Jimmie Johnson vier Rennen (Dover, Fontana, Charlotte, Phoenix) und stellt damit seinen vierten Titel sicher. 2010: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 13 / 30 Foto: : Motorsport.com / ASP Inc. 2010: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 14 / 30 Foto: : Motorsport.com / ASP Inc. Auch im Chase 2010 ist Jimmie Johnson nicht zu schlagen. Er gewinnt ein Rennen (Dover) und fährt seinen fünften NASCAR-Titel in fünf Jahren ein. 2011: Tony Stewart (Stewart/Haas-Chevrolet) 15 / 30 Foto: : Eric Gilbert 2011: Tony Stewart (Stewart/Haas-Chevrolet) 16 / 30 Foto: : Eric Gilbert Tony Stewart gewinnt im Chase 2011 fünf Rennen (Chicago, Loudon, Martinsville, Fort Worth, Homestead) und erringt im denkwürdigen Finale in Homestead gegen Carl Edwards seinen dritten Titel, seinen zweiten in der Playoff-Ära. 2012: Brad Keselowski (Penske-Dodge) 17 / 30 Foto: : Eric Gilbert 2012: Brad Keselowski (Penske-Dodge) 18 / 30 Foto: : Eric Gilbert Brad Keselowski (hier mit Teambesitzer Roger Penske) gewinnt im Chase 2012 zwei Rennen (Chicago, Dover) und stellt den ersten NASCAR-Titel für sich und das Team Penske sicher. 2013: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 19 / 30 Foto: : Eric Gilbert 2013: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 20 / 30 Foto: : Eric Gilbert Nach zwei Jahren ohne Titel schlägt Jimmie Johnson wieder zu. Er gewinnt im Chase 2013 zwei Rennen (Dover, Fort Worth) und holt seinen sechsten NASCAR-Titel. 2014: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Chevrolet) 21 / 30 Foto: : Eric Gilbert 2014: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Chevrolet) 22 / 30 Foto: : Eric Gilbert Kevin Harvick (hier mit Ehefrau Delana sowie den Teambesitzern Tony Stewart und Gene Haas) gewinnt in den Playoffs 2014 - der ersten Auflage mit mehrstufigem Eliminieren - drei Rennen (Charlotte, Phoenix, Homestead) und fixiert mit dem Homestead-Sieg seinen ersten NASCAR-Titel. 2015: Kyle Busch (Gibbs-Toyota) 23 / 30 Foto: : NASCAR Media 2015: Kyle Busch (Gibbs-Toyota) 24 / 30 Foto: : Eric Gilbert Bei der zweiten Auflage eines Playoff-Finales mit vier punktgleichen Fahrern setzt sich Kyle Busch (hier mit Ehefrau Samantha, Sohn Brexton sowie J.D. Gibbs) durch. Der Gibbs-Pilot gewinnt in Homestead und bringt damit seinen ersten NASCAR-Titel unter Dach und Fach. 2016: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 25 / 30 Foto: : Rainier Ehrhardt 2016: Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) 26 / 30 Foto: : Britta Eggert Mit Sieg in Homestead 2016 schnappt sich Jimmie Johnson seinen siebten NASCAR-Titel. Damit zieht er in der ewigen Bestenliste mit Richard Petty und Dale Earnhardt gleich. 2017: Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota) 27 / 30 Foto: : Logan Whitton / Motorsport Images 2017: Martin Truex Jr. (Furniture-Row-Toyota) 28 / 30 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images Auch 2017 führt der Weg zum Titel nur über den Homestead-Sieg. Martin Truex Jr. (hier mit Freunding Sherry Pollex und Crewchief Cole Pearn) erringt mit seinem achten Saisonsieg den ersten NASCAR-Titel für sich und Furniture Row Racing. 2018: Joey Logano (Penske-Ford) 29 / 30 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images 2018: Joey Logano (Penske-Ford) 30 / 30 Foto: : Nigel Kinrade / Motorsport Images 2018 gibt es zum zweiten Mal in Folge einen erstmaligen Champion: Joey Logano, der sich mit Sieg in Martinsville ins Finale gefahren hat, siegt auch in Homestead und ist damit erstmals NASCAR-Champion.

Wie üblich fällt am "Championship Weekend" auf dem Homestead-Miami Speedway nicht nur in der höchsten NASCAR-Liga die Entscheidung im Titelkampf. Auch in der zweiten und dritten Liga wird der Champion an diesem Wochenende auf dem 1,5-Meilen-Oval südlich von Miami gekürt.

In der Truck-Serie fahren am Freitag die vier Finalteilnehmer Stewart Friesen (Halmar/Friesen-Chevrolet), Ross Chastain (Niece-Chevrolet), Brett Moffitt (GMS-Chevrolet) und Matt Crafton (ThorSport-Ford) um den Titel.

In der Xfinity-Serie treffen am Samstag die vier Titelkandidaten Justin Allgaier (JR-Chevrolet), Christopher Bell (Gibbs-Toyota), Tyler Reddick (Childress-Chevrolet) und Cole Custer (Stewart/Haas-Ford) aufeinander.

Moffitt und Reddick treten jeweils als Vorjahreschampion an. Somit könnte es gleich zwei erfolgreiche Titelverteidigungen geben: beim Truck-Finale am Freitag (20:00 Uhr Ortszeit / 2:00 Uhr MEZ in der Nacht von Freitag auf Samstag) und auch beim Xfinity-Finale am Samstag (15:30 Uhr Ortszeit / 21:30 Uhr MEZ). Beim Cup-Finale am Sonntag (15:00 Uhr Ortszeit / 21:00 Uhr MEZ) wird es definitiv einen anderen Champion als 2018 geben.

Und ein wenig Wehmut spielt auch mit. Denn der nur wenige Kilometer südlich von hier gelegene Homestead-Miami Speedway ist zum vorerst letzten Mal Austragungsort eines NASCAR-Saisonfinales. Für die kommende Saison zieht das Finale aller drei NASCAR-Ligen nach Phoenix um. Homestead hat für 2020 einen Frühlingstermin erhalten und rückt in den Monat März.

Homestead richtet zum vorerst letzten Mal das NASCAR-Saisonfinale aus Foto: Action Sports Photography

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.