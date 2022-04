BMW "nicht nah genug dran" - Scott Redding erwartet steinigen Weg

Das erste Renn-Wochenende mit der BMW M1000RR hatte sich Scott Redding mit Sicherheit anders vorgestellt. Beim Saisonauftakt in Aragon eroberte der Brite nur einen WM-Punkt und reiste als 18. der Fahrerwertung zum zweiten Event nach Assen.

Den Frust von Aragon hat Redding mittlerweile verdaut. Vor dem Trainingsauftakt in den Niederlanden sprach der BMW-Neuzugang über die Entwicklung der M1000RR und die Erwartungen in Assen.

Hat BMW herausgefunden, warum es in Aragon so schwierig war? "Ja und nein", kommentiert Redding und präzisiert: "Ich muss mich mit der Elektronik beschäftigen, um unsere Probleme zu beheben. Ich denke, dass uns das Layout der Strecke hier helfen wird."

Scott Redding steht bei BMW vor einem "steinigen Weg"

"Es wird ein steiniger Weg. Aber ich bin happy, solange wir uns verbessern können", erklärt der BMW-Neuzugang, der sich vor dem Start der Saison Podestplätze und Siege zum Ziel setzte. Davon war Redding zumindest in Aragon meilenweit entfernt. "Wir sind grundsätzlich nicht nah genug dran", erkennt er.

Scott Redding sieht vor allem bei der Elektronik noch Potenzial Foto: Motorsport Images

Für Assen ist der WM-Dritte von 2021 dennoch optimistisch gestimmt. "Assen ist ein Kurs, den ich mag. Ich denke, der Kurs liegt uns ein bisschen besser als Aragon. Dort erlebte ich ein ziemlich schlechtes Wochenende. Hoffentlich wird es hier in Assen besser", erklärt der ehemalige Ducati-Pilot

Für zusätzliche Hoffnung sorgen die Ergebnisse der anderen BMW-Piloten, die in Aragon zumindest in die Top 8 fuhren. Loris Baz vom Bonovo-Team kam in Lauf zwei auf der siebten Position ins Ziel. "Loris fuhr in die Top 10. Das ist okay und zeigt, dass das Motorrad auch bei höheren Temperaturen funktionieren kann", grübelt Redding.

Michael van der Mark eine Hilfe für Scott Redding?

In Assen kann das BMW-Werksteam wieder in Stammbesetzung antreten, nachdem Michael van der Mark in Aragon durch Ilya Mikhalchik vertreten werden musste. Ist es für BMW-Neuzugang Redding wichtig, eine klare Referenz in der Box zu haben?

Michael van der Mark kann kaum laufen, will sein Heimrennen aber nicht verpassen Foto: BMW

"Warten wir ab, wie es mit seinem Fuß ist. Ich denke, dass es ein bisschen zu zeitig ist", kommentiert er das Comeback des Teamkollegen kritisch. "Er wurde als fit eingestuft, doch er hat starke Schmerzen."

Michael van der Mark betonte am Donnerstag, dass er es in Assen sehr ruhig angehen will (zur Reaktion des Rückkehrers). Durch seinen Trainingssturz mit dem Mountainbike konnte der Niederländer in diesem Jahr noch keinen Meter mit seinem WM-Superbike fahren.

