Supersport-300-WM: Lennox Lehmann kämpft sich in Lauf eins in die Top 8

Lennox Lehmann hat das erste Rennen bei der Supersport-300-WM in Assen auf Platz acht beendet. Nach dem Sturz in der Superpole musste Lehmann von Startplatz 25 ins Rennen gehen und kämpfte sich wie beim Saisonauftakt in Aragon durch das Feld.

Bereits in der ersten Runde kämpfte sich Lehmann von der 25. auf die 17. Position vor. Die Aufholjagd des 16 Jahre alten Dresdners endete auf Platz acht.

Für Landsmann Dirk Geiger (Kawasaki) lief das Rennen nicht nach Plan. In der Superpole sicherte sich der Deutsche einen Platz in Reihe zwei und kämpfte im Rennen um den finalen Platz auf dem Podium. Auf Position drei liegend stürzte Geiger in Kurve 9 und war damit aus dem Rennen.

Lokalmatador Victor Steeman holte sich im ersten Rennen den Sieg. Der Niederländer duellierte sich mit Kawasaki-Markenkollege Samuel di Sora um den Sieg. Bei der Zieldurchfahrt wurden Steeman und Di Sora nur durch 0,038 Sekunden voneinander getrennt.

Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.