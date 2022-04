DTM-TV-Deal ausgeweitet: ServusTV bringt 2022 auch Trophy und Classic

Der österreichische Privatsender ServusTV, der im Besitz von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz steht, weitet 2022 seine Berichterstattung über die Rennen der DTM-Plattform deutlich aus: Nachdem man im Vorjahr nur die DTM-Rennen auf dem Red-Bull-Ring live ausstrahlte, zeigt man dieses Jahr in Deutschland und Österreich Zusammenfassungen aller DTM-Rennen im Fernsehen. Wie im Vorjahr kann man online alle Rennen im Originalton, also mit englischem Kommentar, verfolgen.

Zudem wird dieses Jahr intensiv über die Nachwuchsserie DTM-Trophy und die DTM-Classic berichtet: Während in beiden Serien alle Rennen online gezeigt werden, kann man auch einen Teil der 14 DTM-Trophy-Rennen dieses Jahr live im linearen Fernsehen auf ServusTV in Deutschland und Österreich sehen.

Das Ran-Racing-Angebot, das dieses Jahr ProSieben von Sat.1 übernimmt, ist von der Ausweitung der Zusammenarbeit nicht betroffen: Die Qualifyings laufen wie gewohnt am Vormittag online auf ran.de, die Rennen werden ab 13:00 Uhr live auf ProSieben übertragen. Der Start erfolgt um 13:30 Uhr.

"Die Ausweitung der partnerschaftlichen Kooperation mit ServusTV ist ein wichtiger Meilenstein und eine klasse Ergänzung zu unserem Hauptpartner im deutschsprachigen Raum - ProSieben", stellt ITR-Geschäftsführer Benedikt Böhme klar. "ServusTV bietet eine umfangreiche Berichterstattung über die DTM, vor allem aber über die DTM-Trophy, und auch die DTM-Classic."

Vor allem für DTM-Trophy-Manager Martin Tomczyk ist die Ausweitung des Angebots auf die Nachwuchsserie eine gute Nachricht, da diese durch die TV-Übertragungen auch für Sponsoren interessanter wird.

"Es ist großartig, dass wir für die DTM-Trophy mit ServusTV einen TV-Partner mit hoher sportlicher Kompetenz und exzellenter Reichweite haben", sagt der Ex-DTM-Champion. "Für Teams und Fahrer unserer Talentschmiede ist eine umfassende TV-Präsenz und visuelle Kommunikation für die weitere Entwicklung von wesentlicher Bedeutung."

Die Rennen der DTM-Trophy werden jeweils im Anschluss an die DTM um 15:15 Uhr (MESZ) gestartet. Sowohl für die DTM-Trophy als auch für die DTM Classic, zweigeteilt in DTM- und DRM-Cup, beginnt die neue Saison vom 20. bis 22. Mai auf dem Lausitzring. Bereits drei Wochen zuvor erfolgt der Saisonauftakt der DTM-Saison von 29. April bis 1. Mai in Portimao in Portugal.

