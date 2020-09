"Nur noch zwei Kilometer zu fahren" - Rossi trauert Misano-Podium hinterher

Gerade einmal 2,6 Sekunden trennten Yamaha-Werkspilot Valentino Rossi beim ersten von zwei Misano-Rennen nach 27 Runden vom Sieg (zum Rennbericht). Rundenlang duellierte sich Rossi mit dem späteren Sieger Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha), verlor im finalen Renndrittel aber den Anschluss.

In der Schlussphase gingen zuerst Francesco Bagnaia (Pramac-Ducati) und in der letzten Runde auch noch Joan Mir (Suzuki) an Rossi vorbei, der damit knapp am Podium scheiterte.

"Es waren nur noch zwei Kilometer zu fahren", trauert Rossi einem möglichen Podestplatz hinterher. Doch unterm Strich herrschte bei Rossi eine gute Stimmung. Dafür sorgte neben Rossis guter Leistung vor allem der Fakt, dass zwei VR46-Schützlinge ganz vorne landeten. Die Arbeit der Akademie zahlt sich aus.

Joan Mir verhindert perfekten Sonntag für VR46

"Ich bin richtig happy von der einen Seite, andererseits war es sehr schade wegen dem Podium. Wenn ich hier in Misano aufs Podium gefahren wäre und dieses mit Franco und Pecco geteilt hätte, dann wäre es etwas Unglaubliches gewesen", kommentiert Rossi.

Spannende Schlussphase: Valentino Rossi beim Kampf ums Podium Foto: Motorsport Images

"Während des Rennens, als ich hinter Franco fuhr und dann Pecco vorbeizog, dachte ich mir, dass diese Akademie keine gute Idee ist (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt Rossi. "Doch andererseits sind wir auf die Arbeit unserer Fahrer sehr stolz."

"Es ist schade, dass Mir in der letzten Runde an mir vorbei kam. Er war sehr schnell. Es ist wirklich schade. Doch das Wochenende war dennoch gut. Das Rennen lief gut. Ich fuhr gut und war die ganze Zeit über stark. Leider hatte ich im Rennen ein paar kleine Probleme mit der Front und dem Heck. Franco fuhr besser und konnte mir davon fahren", lobt Rossi die Leistung von Morbidelli.

VR46-Piloten bescheren Valentino Rossi große Emotionen

Bereits im Moto2-Rennen setzten sich zwei Schützlinge aus der VR46-Akademie durch. Rossi-Halbbruder Luca Marini gewann vor VR46-Teamkollege Marco Bezzecchi. "Wir sind sehr stolz auf unsere Fahrer. Das Moto2-Rennen war unglaublich. Es ist unvergesslich für uns. Es war schwierig für das Herz, das durchzustehen, als Luca und Marco gegeneinander kämpften (lacht; Anm. d. Red.). Das Team leistet Unglaubliches", lobt er seine Mannschaft.

"Es ist auch richtig toll, dass Franco und Pecco vorne lagen. Schade, dass ich es nicht geschafft habe. Es war dennoch toll", bemerkt Rossi, der sich über die Anwesenheit der Fans freut. Maximal 10.000 Zuschauer wurden pro Tag genehmigt.

VR46-Duo auf dem Podium: Francesco Bagnaia (links) wurde Zweiter hinter Franco Morbidelli (rechts) Foto: GP-Fever.de

"Es war ein tolles Gefühl, hier zum ersten Mal in dieser Saison die Fans vor Ort zu haben. Beinahe alle waren gelb gekleidet. Das bescherte ein tolles Gefühl. Ich denke, es ist ein Schritt. Ich hoffe, dass wir wieder an den Renn-Wochenenden zum normalen Leben zurückkehren können, denn es hat sich alles stark verändert. Ich danke für die Unterstützung. Das ist immer etwas Besonderes", freut sich Rossi.

Yamaha findet in Misano zu alter Stärke

Im Vergleich zu den Österreich-Rennen präsentierte sich Yamaha in Misano in einer deutlich stärkeren Verfassung. Warum war das so? "Yamaha war an diesem Wochenende sehr stark. Der Kurs hat keine langen Geraden, die uns Probleme bereiten könnten. Zudem ist der Kurs ziemlich knifflig und wellig. Er ist sehr eng. Es gibt viele Kurven, die schwierig sind", analysiert die Nummer 46.

"Der Kurs hat viel Haftung, ist aber wellig. Bei diesen Bedingungen ist unser Motorrad gut, weil es sehr stabil ist. Wir mussten natürlich auch arbeiten und das Motorrad niedriger machen und die Dämpfung öffnen. Doch es sieht so aus, als ob die anderen Hersteller damit mehr Probleme hatten. Im Rennen waren aber Pecco, Mir und Rins auch sehr schnell", stellt Rossi fest. Mit Yamaha, Ducati und Suzuki schafften es drei Hersteller aufs Podium.

Am kommenden Wochenende gibt es eine weitere Chance in Misano. "Ich denke, wir können uns weiter verbessern. Es gibt drei oder vier Dinge, die wir besser machen können für kommende Woche. Dann haben wir eine weitere Chance. Das stimmt mich happy, denn wir können es ein weiteres Mal versuchen", schaut Rossi auf das zweite Heimrennen.

Valentino Rossi freut sich, endlich wieder vor Zuschauern fahren zu können Foto: Motorsport Images

Während Rossi und Morbidelli gute Rennen zeigten, hatten Fabio Quartararo und Maverick Vinales im Rennen einige Probleme. Quartararo stürzte zwei Mal und verlor die WM-Führung an Ducati-Pilot Andrea Dovizioso. Vinales konnte seine Pole-Position nicht nutzen und wurde Sechster. Warum kann Vinales in den Rennen seine Qualifying-Ergebnisse nicht bestätigen?

Warum Maverick Vinales in den Rennen zu kämpfen hat

"Es hängt von der DNA des Fahrers ab", erklärt Rossi. "Maverick ist im Qualifying großartig. Das gilt auch für Tests. Er kann immer sehr gute Rundenzeiten herauspressen. Ihm gelingen beeindruckende Rundenzeiten. Es sieht so aus, als ob das seine Stärke ist. Ich hingegen habe im Vergleich zu Maverick immer im Qualifying zu kämpfen."

Maverick Vinales konnte sich nicht in der Spitzengruppe behaupten Foto: Motorsport Images

"Er ist immer vor mir. Es ist nicht einfach, das zu verbessern. Man muss dafür etwas tief im Inneren fühlen. Doch in meiner gesamten Karriere hatte ich im Qualifying zu kämpfen und war in den Rennen stärker. Am Sonntagnachmittag erziele ich normalerweise meine beste Leistung. Das ist sehr gut für mich", bemerkt Rossi.

"Doch in diesem Fall gab es technisch einen Unterschied, denn Maverick fuhr mit dem harten Reifen. Ich wollte auch mit dem harten Reifen starten, denn er funktionierte sehr gut. Der Medium-Reifen war für heute eher ein Risiko. Doch zehn Minuten vor dem Rennen wechselte ich zum Medium-Reifen, nachdem ich mit meinem Team gesprochen hatte", berichtet Rossi. "Das machte heute den Unterschied aus."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.