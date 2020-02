David Droux und Sébastien Page in Sepang siegreich!

Bereits beim Saisonauftakt in Shanghai stand das Trio als Drittplatzierte der LMP3-Klasse auf dem Podest, ehe man beim zweiten Lauf auf der neuen australischen Strecke The Bend einen Ausfall hinnehmen musste. Sébastien Page wurde bei diesem Rennen durch den Australier Ricky Capo ersetzt.

Für die dritte Veranstaltung in Sepang nun kehrte Page zurück zu seinen beiden Teamkollegen, wobei sich David Droux im Vorfeld des Wochenendes gegenüber Motorsport.com Schweiz nicht wirklich zuversichtlich zeigte.

„Das Reglement kommt uns nicht entgegen“, erklärte er damals. „Es ist nicht wie in der ELMS, wo die Fahrzeit für alle Fahrerkategorien gleich ist. Dadurch, dass ich mit zwei Bronze-Piloten antrete, darf ich nur eine Stunde im Auto sitzen. Bei den Autos mit Zweierbesetzung, und das sind die meisten, hingegen fahren die Silver-Piloten zwei Stunden. Das bedeutet, dass während einer Stunde einer meiner Bronze-Teamkollegen gegen einen Silber-Piloten antritt, was am Ende des Stints rund 30 bis 40 Sekunden Rückstand bedeutet. Diese Zeit muss ich in meinem Stint wieder aufholen, was nicht einfach ist.“

David Droux, Eric Trouillet, Norma M30, Graff Racing Photo de: Asian Le Mans Series

David Droux verschaffte dem Team mit der drittschnellsten Zeit im Qualifying eine ausgezeichnete Ausgangslage für die vier Rennstunden. Und bei kniffligen Wetterbedingungen gelang es dem Schweizer und seinen beiden Teamkollegen – seinem Landsmann Sébastien Page und dem Franzosen Eric Trouillet – sich aus allen Schwierigkeiten herauszuhalten und ihren ersten Klassensieg der Saison herauszufahren. Dass Trio liegt damit nun auf dem dritten Rang im Gesamtklassement der LMP3-Klasse.

„Jede Menge Emotionen nach diesem Rennen voller Wendungen“, jubelte Droux im Ziel. „Die extremen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit machten es uns nicht leicht im Auto. Aber es ist natürlich ein grossartiges Gefühl, ein Rennen auf einer so legendären Strecke wie Sepang in Kuala Lumpur zu gewinnen.“

„Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die dieses Resultat möglich gemacht haben, zu allererst natürlich beim Team Graff sowie meinen Teamkollegen Éric Trouillet und Sébastien Page. Ein Dank geht ebenfalls an meine Partner, die mich bei diesem Abenteuer in Asien unterstützen: Karting Vuiteboeuf und BM emploi.“

Der Gesamtsieg ging an den Dallara P217 von Thunderhead Carlin Racing mit den drei Briten Ben Barnicoat, Jack Manchester und Harry Tincknell am Steuer. Mathias Beche kam mit seinen Teamkollegen Jakub Smiechowski und James Winslow im JSP217 Inter Europol Endurance Ligier auf dem vierten Platz ins Ziel.

An der Spitze des Gesamtklassements liegen nach wie vor James French, Roman Rusinov und Leonard Hoogenboom im Aurus 01 von G-Drive Racing.