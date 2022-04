Szafnauer: Renault-Motor nur für uns selbst zu bauen hat Vor- und Nachteile

Das Alpine-Formel-1-Team ist seit dem vergangenen Jahr der einzige Konstrukteur in der Weltmeisterschaft, der von einem Renault-Antriebsstrang befeuert wird, nachdem sich McLaren die Dienste von Mercedes gesichert hatte.

Bereits in den Jahren zuvor haben sich die langjährigen Kunden Red Bull und Toro Rosso (jetzt Alpha Tauri) von den Renault-Aggregaten getrennt und sind eine Partnerschaft mit Honda eingegangen.

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer wurde gefragt, ob dies ein Problem darstellt, da weniger Daten für den Renault-Motor gesammelt werden können: "Ich denke, es wäre etwas besser, wenn zwei Teams unseren Motor fahren würden, weil man schneller lernt, wenn etwas schiefgeht."

Andererseits betont Szafnauer, dass es auch seine Vorzüge habe, den Motor nur für sich selbst herzustellen: "Da wir den Motor nur bei uns einbauen, brauchen wir nicht auf die Wünsche von anderen eingehen."

"Zwar sagen die anderen Motorenlieferanten, dass sie sich bei der Konstruktion auf das Werksteam konzentrieren, aber die Kunden haben auch ihre Wünsche und kämpfen hart dafür", fügt Szafnauer hinzu. Vor allem beim Design der Kühlung und der Integrierung des Motors in das Chassis wollen die Kundenteams laut dem Alpine-Teamchef mitreden.

"Manchmal müssen die anderen Motorenhersteller Kompromisse eingehen, wo wir es nicht müssen. Es gibt also Vor- und Nachteile", so Szafnauer. Für die Saison 2022 hat Renault zum ersten Mal ein Triebwerk mit Split Turbo gebaut, um das Defizit in Sachen Motorleistung aus den vergangenen Jahren aufzuholen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.